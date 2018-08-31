Владимир Путин и Си Цзиньпин встретятся на полях ВЭФ-2018

Во Владивостоке с 11 по 13 сентября пройдет IV Восточный экономический форум, в котором примут участие президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

В Москве в преддверие форума уже прошла встреча советника президента России, ответственного секретаря организационного комитета Восточного экономического форума Антона Кобякова с послом Китайской Народной Республики в России Ли Хуэем.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что это будет «полноформатный визит с очень богатой, обширной – и по содержанию, и по набору мероприятий – программой», сообщает «Федерал Пресс».