Владимир Путин стал вожатым Всероссийского детского центра
Лидера российского государства Владимира Путина приняли в ряды вожатых Всероссийского детского центра «Океан», который расположен на побережье Уссурийского залива.
Президент России вместе с председателем КНР Си Цзиньпином посетили детский центр, который принимал на реабилитацию детей из Китая, пострадавших десять лет назад от землетрясения.
Владимиру Путину подарили толстовку с символикой детского центра.
Президент РФ получил подарок и от китайской делегации. Ему подарили картину из шелка, выполненную в честь российских спасателей, принявших участие в ликвидации последствий землетрясения в Китае, передает «Федерал Пресс».
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