Владимир Путин стал вожатым Всероссийского детского центра

Лидера российского государства Владимира Путина приняли в ряды вожатых Всероссийского детского центра «Океан», который расположен на побережье Уссурийского залива.

Президент России вместе с председателем КНР Си Цзиньпином посетили детский центр, который принимал на реабилитацию детей из Китая, пострадавших десять лет назад от землетрясения.

Владимиру Путину подарили толстовку с символикой детского центра.

Президент РФ получил подарок и от китайской делегации. Ему подарили картину из шелка, выполненную в честь российских спасателей, принявших участие в ликвидации последствий землетрясения в Китае, передает «Федерал Пресс».