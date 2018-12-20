Владимир Путин дал слово не допустить роста цен на бензин

Президент России Владимир Путин пообещал не допустить роста цен на бензин с нового года. Об этом он заявил в рамках ежегодной пресс-конференции.

Глава государства дал слово, что правительство примет все возможные меры, чтобы не допустить скачков стоимости нефтепродуктов. Он сравнил ситуацию с ростом цены на бензин во Франции и России, отметив, что за рубежом власти намеренно повысили цены на нефтепродукты. В России они выросли после увеличения цены на нефть.

Путин отметил принятые правительством меры по сдерживанию цен на бензин. «Достигли договоренностей с основными нефтяными и перерабатывающими компаниями. Эти договоренности действует до марта следующего года», - сказал российский лидер.

Вместе с тем президент отметил, что «возможна какая-то корректировка» цен на нефтепродукты в связи с ростом НДС. Он заявил, что она составит 1-1,5%, передает «Интерфакс».

«Надеюсь, что это будет работать и дальше, и правительство не допустит никаких скачков цен на нефтепродукты в следующем году», - сказал глава государства.

Сильный скачок цен на бензин в России наблюдался в мае 2018 года. Топливо подорожало сразу на 5,6%. В целом с начала года стоимость литра бензина увеличилась на 7,2%.