Владимир Путин дал слово не допустить роста цен на бензин

Владимир Путин дал слово не допустить роста цен на бензин

Президент России Владимир Путин пообещал не допустить роста цен на бензин с нового года. Об этом он заявил в рамках ежегодной пресс-конференции.

Глава государства дал слово, что правительство примет все возможные меры, чтобы не допустить скачков стоимости нефтепродуктов. Он сравнил ситуацию с ростом цены на бензин во Франции и России, отметив, что за рубежом власти намеренно повысили цены на нефтепродукты. В России они выросли после увеличения цены на нефть.

Путин отметил принятые правительством меры по сдерживанию цен на бензин. «Достигли договоренностей с основными нефтяными и перерабатывающими компаниями. Эти договоренности действует до марта следующего года», - сказал российский лидер.

Вместе с тем президент отметил, что «возможна какая-то корректировка» цен на нефтепродукты в связи с ростом НДС. Он заявил, что она составит 1-1,5%, передает «Интерфакс».

«Надеюсь, что это будет работать и дальше, и правительство не допустит никаких скачков цен на нефтепродукты в следующем году», - сказал глава государства.

Сильный скачок цен на бензин в России наблюдался в мае 2018 года. Топливо подорожало сразу на 5,6%. В целом с начала года стоимость литра бензина увеличилась на 7,2%.

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