Владимир Путин и Сергей Шойгу спасли сибирскую сосну в Туве
Руководитель заповедника в Туве, где отдыхали в прошедшие выходные дни Владимир Путин, Сергей Шойгу и Александр Бортников, рассказал об интересном инциденте в лесу.
Владимир Путин и Сергей Шойгу выкопали сибирскую сосну, которая очень распространена в Туве.
По словам руководителя заповедника Геннадия Киселева, сосна была бесперспективной — выросла на валежнике, и, скорее всего, могла погибнуть.
Отдыхающие решили отвести в Подмосковье, чем дали шанс деревцу на новую жизнь, отмечает «Федерал Пресс» со ссылкой на «Комсомольскую правду».
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