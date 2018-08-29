Владимир Путин и Сергей Шойгу спасли сибирскую сосну в Туве

Руководитель заповедника в Туве, где отдыхали в прошедшие выходные дни Владимир Путин, Сергей Шойгу и Александр Бортников, рассказал об интересном инциденте в лесу.

Владимир Путин и Сергей Шойгу выкопали сибирскую сосну, которая очень распространена в Туве.

По словам руководителя заповедника Геннадия Киселева, сосна была бесперспективной — выросла на валежнике, и, скорее всего, могла погибнуть.

Отдыхающие решили отвести в Подмосковье, чем дали шанс деревцу на новую жизнь, отмечает «Федерал Пресс» со ссылкой на «Комсомольскую правду».