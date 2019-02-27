Владимир Путин раздал задания по улучшению жизни россиян

Президентом России Владимиром Путиным утвержден список поручений по итогам выступления перед Федеральным собранием. Речь идет о доплатах к пенсиям, ипотечных каникулах, пособиях для семей с детьми.

В частности, он потребовал до 10 апреля определить порядок социальных выплат пенсионерам, согласно которому их размер устанавливается сверх прожиточного минимума.

Правительство должно решить задачу увеличения до 10 тыс. рублей размера ежемесячных выплат неработающим родителям по уходу за детьми-инвалидами. К тому же сроку разработают меры субсидирования ставок по ипотеке выше 6% для семей с двумя и более детьми, пишет РБК.

Кабмину поручено внести в законодательство норму о выплатах в 450 тыс. рублей для погашения ипотеки семьями, где с 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок. До 15 января 2020 года правительство обязали подготовить меры по снижению ипотечных ставок до 8% годовых.

Послание парламенту прозвучало 20 февраля. Оно было сконцентрировано на социальных вопросах. Президент призывал обеспечить достойную жизнь пенсионерам и многодетным семьям.