Владимир Путин рассказал о роли СМИ в современной России

Сегодня СМИ служат действенным механизмом общественного контроля, заявил глава России Владимир Путин на фестивале журналистов «Вся Россия - 2019».

«[СМИ] активизируют прямой предметный диалог между гражданами и властью. И не только по делу, результативно критикуют её представителей, но и являются организаторами полезных инициатив», — сказано в обращении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Глава России подчеркнул, что СМИ повышают заинтересованность и стремление самих жителей включаться в реализацию социальных и общественно значимых проектов.

Фестиваль журналистов «Вся Россия - 2019» проходит в Сочи с 21 по 27 сентября.

Ранее сообщалось, что в России может появиться аналог британского закона о штрафах для необъективных СМИ. Сейчас предложение обсуждается в администрации президента.