Владимир Путин расширил эксперимент с самозанятыми

Глава России Владимир Путин подписал закон, распространяющий эксперимент с введением налога для самозанятых еще на 19 регионов России.

Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Теперь эксперимент будет распространен на Санкт-Петербург, Ленинградскую, Воронежскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области, а также на Красноярский и Пермский края, Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа и на республику Башкортостан.

Поправки о введении налога для самозанятых еще в 19 регионах были приняты Госдумой 5 декабря и одобрены Советом Федерации 11 декабря. Закон вступает в силу с Нового года.

Напомним, с начала текущего года эксперимент уже действует в четырех регионах — Москве, Московской и Калужской областях, а также в республике Татарстан.

В рамках эксперимента любой гражданин с годовым доходом до 2,4 млн руб., предоставляющий платные услуги и не нанимающий работников, может зарегистрироваться как самозанятый и платить государству при работе с людьми налог по ставке 4%, а при работе с компаниями — налог по ставке 6%.

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