Владимир Путин провел переговоры с главой правительства Испании

Президент России Владимир Путин и глава правительства Испании Педро Санчес обсудили вопросы двусторонней повестки дня, во время которого затронули вопрос об отношениях между Россией и Евросоюзом.

Российский президент и испанский премьер договорились поддерживать контакты на различных уровнях и продолжат сотрудничество по политическому, экономическому и культурно-гуманитарному направлениям.

В настоящее время ограничения Брюсселя действуют в отношении 155 физических лиц. Кроме того, под санкциями находятся 44 организации, отмечает «Экономика сегодня».