Владимир Путин провел переговоры с главой правительства Испании
Президент России Владимир Путин и глава правительства Испании Педро Санчес обсудили вопросы двусторонней повестки дня, во время которого затронули вопрос об отношениях между Россией и Евросоюзом.
Российский президент и испанский премьер договорились поддерживать контакты на различных уровнях и продолжат сотрудничество по политическому, экономическому и культурно-гуманитарному направлениям.
В настоящее время ограничения Брюсселя действуют в отношении 155 физических лиц. Кроме того, под санкциями находятся 44 организации, отмечает «Экономика сегодня».
Следующая новость Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова уходит с поста
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии