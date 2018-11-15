Владимир Путин призвал обеспечить цену на нефть в 70 долларов

Стоимость нефти необходимо обеспечить на уровне 70 долларов за баррель. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Сингапуре.

«Нужна оптимальная цена и для производителей, и для потребителей. Вот то, что есть сейчас, то, что было совсем недавно — около 70 долларов за баррель, — нас вполне устраивает», - сказал он.

Путин отметил, что бюджет России рассчитан исходя из цены 40 долларов за баррель. По его словам, это дает возможность «работать спокойно, стабильно, добиваться очень хороших результатов» и получать профицитный бюджет.

Вечером 13 ноября цены на нефть рухнули почти на 7% - сразу на 4,65 доллара. Нефть марки Brent стоила 65,47 долларов, пишет РБК. Однако уже на следующий день нефть подорожала до отметки 66 долларов.

Ранее эксперты заявляли, что падение цен на нефть обусловлено спекуляциями трейдеров, а цена на уровне 70-80 долларов соответствует балансу спроса и предложения.