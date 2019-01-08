Владимир Путин признался что получил лейтенанта артиллерии и пострелял из пушки

Во время посещения Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, Владимир Путин произвёл полуденный выстрел из пушки вместе с почётным строителем России Владимиром Бендетом.

Во время беседы с почётным строителем, глава государства признался, что получил звание лейтенанта будучи артиллеристом. «Мы с вами оба артиллеристы. Я получил звание лейтенант как артиллерист, командир взвода управления гаубичной артиллерии.<...> 122 миллиметра» — сказал президент.

Когда и при каких обстоятельствах Владимир Путин получил звание не известно. В официальной биографии об этом нет ни слова. В 1975 году он окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета, после чего — московскую Высшую школу КГБ №1. После окончания университета Путина по распределению взяли на работу в органы государственной безопасности.