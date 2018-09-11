Владимир Путин принял участие в закладке нового танкера России

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки первого танкера класса «Афрамакс» на судостроительном комплексе «Звезда» во Владивостоке.

Новое судно называется «Санкт-Петербург», всего будет построено 10 танкеров.

В портфеле заказов завода также суда ледового класса, морские платформы, оборудование для разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья.

Владимир Путин отметил, что на новой верфи будут строиться средние и крупные гражданские суда, таких в России еще не строили никогда.

Во Владивостоке официально открылся четвертый экономический форум, который собрал делегации более чем из 60 стран.

Уже подписаны инвестиционные соглашения на сумму свыше 400 миллиардов рублей, речь идет о пяти крупных проектах на Дальнем Востоке, передает «ТВЦ».