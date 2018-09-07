Владимир Путин принял решение об уничтожении ячейки террористов

По итогам переговоров в Тегеране Владимир Путин, Роухани и Эрдоган приняли декларацию о дальнейшем взаимодействии вплоть до окончательного уничтожения «Джебхат Ан-Нусры» (запрещена в России).

Также стороны заявили о возможности созыва конференции по беженцам из САР.

Российский президент Владимир Путин в завершении саммита напомнил, что военные РФ и армия Сирии всегда стараются выводить гражданское население в безопасные места, борясь с террористами.

Кроме того, он выразил надежду, что призыв о перемирии в Идлибе будет услышан, передает «Народные новости».

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