Владимир Путин принял решение об уничтожении ячейки террористов

По итогам переговоров в Тегеране Владимир Путин, Роухани и Эрдоган приняли декларацию о дальнейшем взаимодействии вплоть до окончательного уничтожения «Джебхат Ан-Нусры» (запрещена в России).

Также стороны заявили о возможности созыва конференции по беженцам из САР.

Российский президент Владимир Путин в завершении саммита напомнил, что военные РФ и армия Сирии всегда стараются выводить гражданское население в безопасные места, борясь с террористами.

Кроме того, он выразил надежду, что призыв о перемирии в Идлибе будет услышан, передает «Народные новости».