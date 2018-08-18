Владимир Путин прилетел в Грац на свадьбу
Президент России Владимир Путин прилетел в Грац, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Здесь глава государства сделает непродолжительную остановку по пути в Берлин, где 18 августа вечером состоится встреча Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, передает ТАСС.
Как рассказал Песков, «в Австрии Путин приглашен на свадьбу министра иностранных дел этой страны Карин Кнайсль и предпринимателя Вольфганга Майлингера».
Ранее сообщалось, что вместе с Путиным в Австрию прилетит Кубанский казачий хор.
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