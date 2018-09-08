Владимир Путин прибыл на открытие концертного зала «Зарядье»
Президент России Владимир Путин принял участие в открытии концертного зала «Зарядье» в центре столицы. Главу государства сопровождали мэр Москвы Сергей Собянин и премьер Дмитрий Медведев.
После экскурсии по новому концертному залу Собянин и Путин направились в зал, где состоялся концерт. В день города в Москве открылся одноименный зал в парке «Зарядье». Он вмещает до 1600 зрителей. За 40 минут партер большого зала может трансформироваться в плоское покрытие.
В нем установлен один из самых больших духовых органов в России и Европе – на 85 регистров, сообщает РИА Новости. Орган был собран во Франции и спроектирован под концертный зал «Зарядье».
Малый зал предназначен для проведения небольших постановок, сольных выступлений. Он рассчитан на 400 зрителей.
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