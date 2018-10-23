Владимир Путин поручил создать перечень отчетности для бизнеса

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости разработать исчерпывающий перечень отчетности для небольших компаний. Соответствующее поручение дано правительству.

«Прошу правительство отдельным актом установить исчерпывающий перечень отчетности для небольших компаний», - сказал он, выступая на пленарном заседании ежегодного форума «Малый бизнес – национальный проект!».

По словам главы государства, наличие такого перечня исключит возможность введения новых форм отчетности со стороны чиновников. Путин также отметил, что для создания комфортных условий для бизнеса необходимо использовать цифровые технологии.

Вместе со структуризацией отчетностей компаний президент призвал навести порядок в реестре проверок, пишет РБК. Он добавил, что сейчас прокуроры стали исключать из плана проверок на год предложенные контролирующими органами компании.

«Часто получается, что небольшим мастерским, несмотря на предпринимаемые меры и усилия, выгоднее и спокойнее работать вообще без регистрации», - отметил он.

Ежегодный предпринимательский форум «Опоры России» проходит 23 октября в Москве. Цель мероприятия - обсуждение механизмов реализации нацпроекта в сфере развития малого и среднего предпринимательства.