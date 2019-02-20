Владимир Путин пообещал 1 млн учителям за переезд в село

Президент России Владимир Путин пообещал запустить программу «Земский учитель», в рамках которой педагоги смогут получать единовременную выплату в размере 1 млн рублей за переезд в село.

Заявление президента прозвучало во время послания Федеральному собранию. Программу планируют запустить в 2020 году, пишет РИА Новости.

Президент также призвал снять возрастные органичения для программы «Земский доктор» и выплачивать 1 млн врачам старше 50 лет за переезд в сельскую местность.

«Земский доктор» действует с 2012 года. Специалистам младше 50 лет выплачивают единовременное пособие в размере 1 млн рублей. Врач должен отработать на новом месте не менее пяти лет.