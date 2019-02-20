Владимир Путин пообещал 1 млн учителям за переезд в село
Президент России Владимир Путин пообещал запустить программу «Земский учитель», в рамках которой педагоги смогут получать единовременную выплату в размере 1 млн рублей за переезд в село.
Заявление президента прозвучало во время послания Федеральному собранию. Программу планируют запустить в 2020 году, пишет РИА Новости.
Президент также призвал снять возрастные органичения для программы «Земский доктор» и выплачивать 1 млн врачам старше 50 лет за переезд в сельскую местность.
«Земский доктор» действует с 2012 года. Специалистам младше 50 лет выплачивают единовременное пособие в размере 1 млн рублей. Врач должен отработать на новом месте не менее пяти лет.
Следующая новость В Приморье родители избили доставшего всех пятиклассника
Загрузка...
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии