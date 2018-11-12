Владимир Путин подписал закон о «резиновых» офисах

Федеральный закон об уголовной ответственности за постановку на учет иностранного гражданина в нежилом помещении подписал президент России Владимир Путин. За фиктивную регистрацию собственнику помещения грозит лишение свободы сроком до трех лет.

В сентябре Госдума приняла в третьем чтении поправки в Уголовный кодекс за постановку на учет иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в нежилом помещении. Нарушение наказывается штрафом от 100 до 500 тысяч рублей или лишением свободы.

Аналогичное наказание предусмотрено за фиктивную регистрацию в жилом помещении, уточняет «Интерфакс-недвижимость». После принятия поправок в УК РФ о введении ответственности за фиктивную постановку на учет мигрантов в жилых помещениях в России участились случаи регистрации в так называемых «резиновых» офисах.

Автором законопроекта выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Документ рассматривался с 2017 года.

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