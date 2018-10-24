Владимир Путин подписал указ о передаче акций ОАК «Ростеху»

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 92,31% акций «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) «Ростеху». Правительство должно обеспечить передачу акций в течение 18 месяцев.

По словам вице-премьера Юрия Борисова, эффект интеграции ОАК в «Ростех» к 2025 году может составить порядка 120 млрд рублей.

В середине июля гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов сообщал, что внутри «Ростеха» будет создан единый авиаконцерн. В него войдут ключевые предприятия авиационной отрасли. Он также заявлял о планах обсудить целесообразность присоединения ОАК к «Ростеху» с президентом. Чемезов рассказывал РБК, что в госкорпорацию могут войти «Вертолеты России».

ОАК была создана в 2006 году. Сейчас корпорация включает около 30 предприятий, в том числе разработчиков и производителей самолетов «Су», «МиГ», «Ил», «Як» и других. Государство владеет 92,31% ОАК через Росимущество, 4,47% - сосредоточено в собственности ВЭБа, 3,22% - у частных акционеров.