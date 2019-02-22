Владимир Путин поднял запасников на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на двухмесячные военные сборы. Их точные сроки установят региональные правительства.

Россияне, пребывающие в запасе, будут призваны для прохождения сборов в Вооруженных силах, Нацгвардии, органах госохраны и ФСБ.

Сборы проведут в установленные правительством регионов сроки. Исключение составят проверочные сборы – их сроки определяет Минобороны, уточняют «Известия».

Сборы проводятся в России ежегодно. Их целью является совершенствование профессиональных навыков и знаний военнослужащих. Призыв касется тех, кто во время срочной службы или учебы в вузе освоил востребованные в армии специальности (программиста или связиста), а также освобожденных от военной службы или имеющих отсрочку.