Владимир Путин дал оценку отношениям России и США

Президент РФ Владимир Путин назвал отношения между Россией и США хуже, чем во время холодной войны.

По его словам, это происходит, несмотря на некоторые позитивные изменения в двусторонних отношениях.

«Нужна другая, позитивная повестка, нацеленная на совместную работу, на поиск точек соприкосновения», – сказал Путин, выступая на совещании послов и постоянных представителей России в МИД РФ.

Он также отметил, что обсуждал эту тему с президентом США Дональдом Трампом, однако такие проблемы невозможно решить в течение нескольких часов.

«Важно, что наконец состоялась полноформатная встреча, позволяющая поговорить напрямую. И она была в целом успешной, привела к полезным договоренностям», – добавил российский глава.

Отметим, что переговоры Путина и Трампа состоялись 16 июля в Хельсинки. Лидеры двух стран общались «за закрытыми дверями» более двух часов. Трамп назвал встречу «хорошим стартом для всех», однако позже обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы в 2016 году, сообщает «Федерал пресс».