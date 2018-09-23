Владимир Путин отправил в отставку одного из членов Центризбиркома
Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке члена ЦИК Василия Лихачева.
«Освободить Лихачева Василия Николаевича от обязанностей члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации до истечения срока его полномочий», - говорится в документе.
Об отставке Лихачева ранее ТАСС сообщал источник в Центризбиркоме. Информацию подтвердили в пресс-службе ЦИК. Какую должность займет Лихачев, пока не известно.
Он работал в Центризбиркоме с 2016 года, когда Владимир Путин издал указ о его назначении. Он занимался организацией выборов на участках, открытых за границей. В России Лихачев отвечал за голосование в Мордовии, Пермском крае, Омской, Пензенской, Ростовской и Самарской областях.
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