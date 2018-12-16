Владимир Путин отметил вселенский размах музыки Темирканова

Президент России лично поздравил заслуженного дирижера с 80-летием

Президент России Владимир Путин во время официального визита в Петербург побывал на концерте знаменитого дирижера Юрия Темирканова, а также выступи с поздравительной речью в связи с 80-летием музыканта.

Праздничный концерт по случаю юбилея народного артиста СССР начался в 17 часов вечера в Петербургской филармонии им. Д.Д.Шостаковича, куда президент России приехал после заседания Совета культуры и искусства, сообщает «Невские новости».