Владимир Путин отметил вселенский размах музыки Темирканова
Президент России лично поздравил заслуженного дирижера с 80-летием
Президент России Владимир Путин во время официального визита в Петербург побывал на концерте знаменитого дирижера Юрия Темирканова, а также выступи с поздравительной речью в связи с 80-летием музыканта.
Праздничный концерт по случаю юбилея народного артиста СССР начался в 17 часов вечера в Петербургской филармонии им. Д.Д.Шостаковича, куда президент России приехал после заседания Совета культуры и искусства, сообщает «Невские новости».
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