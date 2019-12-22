Путин откроет движение поездов по Крымскому мосту

Глава России Владимир Путин 23 декабря примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту.

«В ходе поездки глава государства пообщается с рабочими-мостовиками, руководители отрасли доложат президенту о планах развития транспортной инфраструктуры юга России», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Кремля.

Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь по Крымскому мосту отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа. А 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время которого в пути — 33 часа.

Тем временем, железнодорожная часть Крымского моста будет введена в эксплуатацию 1 июня 2020 года. Это связано с обнаружением древнего особняка на пути строительства, из-за которого пришлось перенести участок керченского подхода для сохранения уникальной находки.

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