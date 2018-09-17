Владимир Путин обсудит цены на газ с премьер-министром Венгрии

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан согласуют цены на газ и договорятся по объемам поставок топлива на встрече 18 сентября.

Речь идет о соглашении на 2020 год.

В прошлом году товарооборот между странами повысился на 30%, что свидетельствует о позитивной тенденции отношений России и Венгрии.

На днях глава правительства Венгрии заявил о том, что Киеву «не светит» вступление в НАТО и Евросоюз, сообщает «Экономика сегодня».