Владимир Путин обсудит цены на газ с премьер-министром Венгрии
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан согласуют цены на газ и договорятся по объемам поставок топлива на встрече 18 сентября.
Речь идет о соглашении на 2020 год.
В прошлом году товарооборот между странами повысился на 30%, что свидетельствует о позитивной тенденции отношений России и Венгрии.
На днях глава правительства Венгрии заявил о том, что Киеву «не светит» вступление в НАТО и Евросоюз, сообщает «Экономика сегодня».
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