Владимир Путин назначил нового главу управления по внешней политике
Президент России Владимир Путин освободил от должности начальника управления президента по внешней политике Александра Манжосина. Причиной отставки стали личные обстоятельства.
Вместо него должность занял бывший глава Второго европейского департамента МИДа, экс-посол России в Швеции Игорь Неверов.
Манжосин руководил управлением с 2004 года, пишет «Коммерсантъ». В Кремле отметили, что претензий к качеству работы главы управления не было.
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