Владимир Путин напросился на четыре мешка отборной бульбы
Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил Владимиру Путину четыре мешка картофеля четырех разных сортов.
Пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт пояснила, что когда-то, наверное, в шутку, Александр Григорьевич спросил у Владимира Владимировича, что бы еще ему хотелось получить от президента Беларуси, и ответ прозвучал именно так – картошку и сало.
Также она напомнила, что в один из предыдущих визитов Александр Лукашенко привез президенту России сало, отмечает Interfax.
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