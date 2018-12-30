Владимир Путин напросился на четыре мешка отборной бульбы

Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил Владимиру Путину четыре мешка картофеля четырех разных сортов.

Пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт пояснила, что когда-то, наверное, в шутку, Александр Григорьевич спросил у Владимира Владимировича, что бы еще ему хотелось получить от президента Беларуси, и ответ прозвучал именно так – картошку и сало.

Также она напомнила, что в один из предыдущих визитов Александр Лукашенко привез президенту России сало, отмечает Interfax.