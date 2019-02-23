Владимир Путин намеренно пропустил звонок Петра Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко пожаловался на то, что российский коллега Владимир Путин отказался разговаривать с ним по телефону после происшествия в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
В начале декабря Путин заявил, что игнорирует телефонные звонки от Порошенко, поскольку не желает участвовать в его избирательной кампании.
Украинский президент говорил, что, столкнувшись с игнорированием с российской стороны, попросил посодействовать в организации переговоров канцлера Германии Ангелу Меркель, сообщает Lenta.ru
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