Владимир Путин намеренно пропустил звонок Петра Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко пожаловался на то, что российский коллега Владимир Путин отказался разговаривать с ним по телефону после происшествия в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

В начале декабря Путин заявил, что игнорирует телефонные звонки от Порошенко, поскольку не желает участвовать в его избирательной кампании.

Украинский президент говорил, что, столкнувшись с игнорированием с российской стороны, попросил посодействовать в организации переговоров канцлера Германии Ангелу Меркель, сообщает Lenta.ru