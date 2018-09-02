Владимир Путин лично простился с Иосифом Кобзоном

Президент России Владимир Путин приехал проститься с певцом и депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном, который скончался 30 августа на 81-м году жизни.

Путин прибыл в Концертный зал имени Чайковского. Он почтил память артиста минутой молчания. Затем президент постоял у гроба и возложил букет.

Глава государства обратился к вдове, внукам и детям покойного со словами поддержки, передает телеканал «360».

Позже на церемонию прощания приехал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Ранее сообщалось, что Кобзона похоронят в иудейской части Востряковского кладбища рядом с матерью.