Владимир Путин лично простился с Иосифом Кобзоном
Президент России Владимир Путин приехал проститься с певцом и депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном, который скончался 30 августа на 81-м году жизни.
Путин прибыл в Концертный зал имени Чайковского. Он почтил память артиста минутой молчания. Затем президент постоял у гроба и возложил букет.
Глава государства обратился к вдове, внукам и детям покойного со словами поддержки, передает телеканал «360».
Позже на церемонию прощания приехал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Ранее сообщалось, что Кобзона похоронят в иудейской части Востряковского кладбища рядом с матерью.
Следующая новость Экс-сотрудник ГРУ открыл огонь по полицейским на Урале
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии