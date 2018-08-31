Владимир Путин дорожит русским населением за рубежом

Президент России Владимир Путин поддерживает русских даже за пределами страны.

По словам пресс-атташе российского лидера Дмитрия Пескова, Владимир Путин известен своей однозначной позицией по вопросу поддержки русского населения в случае ущемления его прав.

Он уточнил, что политика Владимира Путина последовательна — о поддержке русского населения он говорил не раз, передает «360».

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