Владимир Мединский открыл «Ночь кино»

Министр культуры России Владимир Мединский объявил о старте ежегодной акции «Ночь кино», которая пройдет в разных регионах России.

«В прошлом году 700 тыс. человек на большом количестве площадок посмотрели российское кино по всей стране. В этом году площадок больше, надеемся, что число зрителей не убавится», - сказал он во время выступления в московском парке «Зарядье».

В столице в этот день пройдут предпремьерные показы, тематические экскурсии, лекции по истории кино, концерты и творческие встречи, передает ТАСС. В городе открылись более 40 площадок для показа фильмов под открытым небом.

Акция «Ночь кино» впервые прошла летом 2016 года. Мероприятие организовано при поддержке Фонда кино и Министерства культуры.