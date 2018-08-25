Владимир Мединский открыл «Ночь кино»
Министр культуры России Владимир Мединский объявил о старте ежегодной акции «Ночь кино», которая пройдет в разных регионах России.
«В прошлом году 700 тыс. человек на большом количестве площадок посмотрели российское кино по всей стране. В этом году площадок больше, надеемся, что число зрителей не убавится», - сказал он во время выступления в московском парке «Зарядье».
В столице в этот день пройдут предпремьерные показы, тематические экскурсии, лекции по истории кино, концерты и творческие встречи, передает ТАСС. В городе открылись более 40 площадок для показа фильмов под открытым небом.
Акция «Ночь кино» впервые прошла летом 2016 года. Мероприятие организовано при поддержке Фонда кино и Министерства культуры.
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