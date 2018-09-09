Владимир Жириновский устроил драку на митинге в Москве

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ударил по лицу одного из участников акции против пенсионной реформы в центре Москвы.

Политик приехал на Пушкинскую площадь, где проходила акция, и призвал ее участников не нарушать закон. Собравшиеся освистали его и встретили криками «позор» и «клоун».

В ответ Жириновский вступил в перепалку с одним из протестующих, угрожал и ударил его по лицу, передает «Газета.ru». Дерущихся разняли охранники депутата.

Ранее в Москве началась акция оппозиции, которая не была согласована с властями.