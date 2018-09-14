Владимир Жириновский: Украина шантажировала ЕС и воровала газ

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступил в Госдуме, где раскритиковал Украину за ее долги перед Россией.

Ранее стало известно, что Украина выиграла апелляцию в суде Лондона по долгу на три миллиарда долларов перед Россией.

Владимир Жириновский заявил, что Украина в свое время получила не один миллиард долларов от России через огромные скидки на газ.

По его словам, Украина шантажировала всю Европу в 2010 году, одновременно воруя газ у России.

Также лидер ЛДПР заявил, что в 1991 году Украина получила огромную территорию, включая десятки тысяч квадратных километров российской земли.

По мнению Владимира Жириновского, Украина должна уже не только России, но и Евросоюзу, США и Всемирному банку, однако является страной-банкротом, передает «360».

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