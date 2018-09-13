Владимир Жириновский ратует за варягов и русских на морях России

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что необходимо вернуть исторические наименования морям, омывающим берега России.

По его словам, Черное море следует называть Русским, Белое – Студеным, Баренцево – Ледовитым¸ а Японское – Восточным.

Более того, Дальний Восток нужно переименовать в Русский Восток.

Балтийское море должно стать Варяжским.

По мнению Владимира Жириновского, масштабную смену географических названий стоит провести в рамках борьбы за чистоту русского языка и уважения к истории, сообщает «Экономика сегодня».