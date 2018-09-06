Владимир Жириновский призвал к проклятию всех коммунистов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что коммунисты изуродовали Россию и обманули все человечество, поэтому их необходимо проклясть.
Саму же партию КПРФ глава ЛДПР решил запретить. Владимир Жириновский также назвал экстремистской идеологию КПРФ.
При этом он добавил, что готов объединиться с коммунистами на выборах 9 сентября в плане протеста против их будущих итогов, отмечает «Федерал Пресс».
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