Владимир Жириновский призвал к проклятию всех коммунистов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что коммунисты изуродовали Россию и обманули все человечество, поэтому их необходимо проклясть.

Саму же партию КПРФ глава ЛДПР решил запретить. Владимир Жириновский также назвал экстремистской идеологию КПРФ.

При этом он добавил, что готов объединиться с коммунистами на выборах 9 сентября в плане протеста против их будущих итогов, отмечает «Федерал Пресс».