Владимир Жириновский погнал из власти артистов и олигархов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что к выборам президента России нельзя допускать артистов, журналистов и олигархов.

По его словам, примером подобного политического издевательства стала Ксения Собчак.

Лидер партии подчеркнул, что также необходимо повысить возраст кандидатов на должность президента РФ до 45 лет, чтобы на выборы не стремились «дети» без руководящего стажа работы, передает «Федерал Пресс».