Для владельцев старых авто подготовили «экологический штраф»

Минтранс подготовил проект по введению экологически чистых зон в Москве и Санкт-Петербурге. Въезд машин с двигателем низкого экологического класса в эти зоны будет наказываться штрафом.

Районы, куда запретят въезд таким автомобилям, определят сами города. В департаменте транспорта Москвы говорят, что на первом этапе ограничения затронут грузовики и автобусы. В Петербурге ждут «инструкций из Москвы».

К октябрю Минтранс вместе с МВД подготовит поправки в КоАП по введению штрафа за проезд под знаком экологически чистой зоны. В правила дорожного движения такой знак был внесен в июле 2018 года. Штраф за его нарушение составляет 500 рублей. Минтранс предлагает его увеличить, но насколько, неясно.

В плане ведомства также говорится об автомобилях, не имеющих данных об экологическом классе. Речь идет о машинах старше 10 лет. Для них будет разработан «упрощенный порядок» присвоения класса, пишет «Коммерсантъ».

Ранее МВД поддержало предложение о делении Москвы на так называемые еврозоны для ограничения движения неэкологичных машин.