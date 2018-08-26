Владельца «Механика Погодина» вызвали на допрос в СБУ

Служба безопасности Украины вызвала на допрос владельца задержанного в порту Херсона танкера «Механик Погодин».

«Двадцать третьего августа представители компании «В.Ф. Танкер» были приглашены в офис Службы безопасности Украины в Херсоне под предлогом обсуждения юридических вопросов», - говорится в сообщении компании-судовладельца ООО «В.Ф. Танкер».

На месте собственнику судна вручили повестку на допрос 28 и 29 августа, сообщает РИА Новости. В СБУ объяснили, что владелец «Механика Погодина» проходит свидетелем по «универсальному» уголовному делу.

Танкер задержали в порту Херсона 10 августа. На борту находились 12 членов экипажа, все они граждане России. Ранее представитель президента Украины в Крыму Изет Гданов заявил, что судно могут заблокировать в порту на три года.