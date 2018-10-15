Владелец «Реновы» обжалует санкции США в суде

Владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг назвал введенные в отношении него и компаний санкции США «незаконными и несправедливыми». Бизнесмен намерен обжаловать их в суде.

Об этом Вексельберг рассказал журналистам в кулуарах международного форума «Открытые инновации» в Москве.

«Моя позиция проста: санкции незаконны и несправедливы, буду судиться», - сказал предприниматель.

Вексельберг не уточнил, будет ли он судиться в Лондонском суде. Позже официальный представитель ГК «Ренова» Андрей Шторх рассказал, что речь идет об обжаловании включения в санкционный список, установленный Минфином США, сообщает Агентство экономической информации «Прайм».

Группа «Ренова» попала в «черный список» США в апреле. Юридическим и физическим лицам в Штатах запрещена любая деятельность с фигурантами списка.

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