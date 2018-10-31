Визовые центры Эстонии будут открыты в 59 городах России

Эстония заключила соглашение с VFS Global – мировым специалистом по технологическим услугам для правительств и дипломатических миссий - для открытия дополнительных визовых центров в России. Офисы этой компании позволят увеличить число городов, где можно подать документы на получение эстонской визы.

К середине 2019 года на территории РФ откроются 30 новых визовых центров в Москве, Кингисеппе, Тюмене, Сургуте, Волгограде, Пятигорске, Череповеце, Владимире, Барнауле, Белгороде, Брянске, Махачкале и других городах. Здесь можно будет подать документы на получение визы.

Решение о ее выдаче принимает посольство или консульство – поставщики услуг не имеют на это права. Всего на территории России будут работать 59 визовых центров Эстонии.

Кроме России, компания откроет визовые центры в Китае, Индии, Беларуси и Турции. По данным портала «Новости зарубежной недвижимости», e-резидентами Эстонии чаще всего становятся россияне, финны и украинцы.

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