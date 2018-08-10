Виталий Мутко попросил денег на футбол у Романа Абрамовича

Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития, экс-министр спорта РФ Виталий Мутко выступил с предложением о инвестировании в детский российский футбол к бизнесмену Роману Абрамовичу.

По мнению экспертов, для полноценного функционирования юношеских команд нужно не менее 150 миллионов рублей. Большую часть суммы удалось найти, а недостающую сумму примерно в 50 млн рублей Виталий Мутко решил попросить у Романа Абрамовича.

Российский футбольный союз, региональные футбольные федерации и другие организации (клубы) сегодня эффективно модернизируют систему сертификации тренеров в стране, в том числе, работающих с детьми, сообщает «Федерал Пресс».

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