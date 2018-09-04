Виталий Милонов предложил лишить льгот региональных депутатов
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов выступил с предложением лишить региональных парламентариев льгот и привилегий.
Виталий Милонов также предложил провести аудит трат на содержание региональных депутатских собраний.
По его словам, количество всевозможных льгот (бесплатная служебная машина, разнообразные денежные надбавки, тринадцатые и четырнадцатые зарплаты, бесплатные авиабилеты и прочее), перекрывает самое смелое воображение.
Виталий Милонов заявил, что уровень ответственности принятия решений и интенсивности труда не совпадает с объемом финансового благополучия, которыми располагают депутаты-регионалы, передает «Федерал Пресс».
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