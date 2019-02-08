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Visa запустит услугу по снятию денег с карт на кассах магазинов

Visa запустит услугу по снятию денег с карт на кассах магазинов

Международная платежная система Visa предписала банкам России к апрелю 2019 года обеспечить технические возможности для снятия наличных в кассах магазинов. В пилотном проекте будут участвовать «Русский стандарт», Райффайзенбанк и Промсвязьбанк.

Сервис позволит снимать деньги на кассах при оплате покупки картой. За один раз можно снять сумму не более 100 долларов (около 6,5 тыс. рублей).

Для запуска сервиса в магазинах необходимо, чтобы торговая точка имела статус банковского платежного агента.

По данным РБК, к системе подключится банк «Русский стандарт», такую возможность рассматривают в Райффайзенбанке и Промсвязьбанке. ВТБ отказался участвовать в пилотном проекте, так как внедрение сервиса требует дополнительных инвестиций.

Ранее аналогичный сервис запустила платежная система Masterсard. Сейчас он работает в единственном магазине одной из торговых сетей.

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