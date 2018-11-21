VIP-таксистов обязали убрать из машин знаки Божьей помощи

VIP-таксистов обязали убрать из машин знаки Божьей помощи

Компания «Яндекс.Такси» заставила водителей убрать из автомобилей такие личные вещи, как иконки и четки. Новый запрет распространяется на автомобили бизнес- и премиум-класса.

Как сообщает источник, с инициативой о запрете подобных вещей в такси выступили сами клиенты. Сервис решил пойти навстречу, чтобы пассажиры не снижали рейтинг водителям. К числу запрещенных вещей также относятся еда, игрушки, сигареты.

В числе других пожеланий клиентов – наличие питьевой воды, зарядки для смартфона, а также плавная езда. Эти требования отражены в правилах компании, но не относятся к водителям эконом-класса, уточняет Lenta.ru.

Для VIP-таксистов разработаны такие требования, как соблюдение дресс-кода, чисто выбритое лицо, аккуратная прическа. Для женщин допускается маникюр спокойных оттенков и умеренный парфюм.

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