Виновный в подрыве самолета «Когалымавиа» найден в Дании

Боевик террористической организации «Исламское государство» (ИГ – запрещена в РФ) Халед Хаят, осужденный за попытку взорвать самолет Etihad Airways, рассказал о причастных к крушению российского Аirbus 321 в 2015 году. По его словам, ключевой фигурой в организации теракта стал датский террорист Базил Хассан.

В разговоре с полицией Хаят сообщил, что спланировать взрыв в летевшем из Шарм-эш-Шейха в Петербург самолете помог его брат – Терек Хаят. В Ираке его приговорили к смертной казни.

Он также отметил, что при планировании обоих терактов использовался один метод – заложенная в самолете бомба.

По данным датского радио, Хассан мог быть убит, хотя подтверждения этой информации нет. Власти Дании считают, что он до сих пор жив, уточняет РБК.

Напомним, трагедия с самолетом «Когалымавиа» произошла 31 октября 2015 года. От взрыва погибли 224 человека. В ходе расследования выяснилось, что заложить бомбу в лайнер боевикам помог сотрудник сервисной службы аэропорта.

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