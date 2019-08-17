Виновником аварии автобуса в Перми назвали такси

Пермское региональное информагентство «Местное время» со ссылкой на собственный источник сообщило о возможном виновнике смертельного ДТП с участием городского автобуса.

Ряд очевидцев ДТП указали, что за считанные мгновения до катастрофы перед подъезжающим к остановке автобусом выскочило такси, которое вскоре вернулось на свою полосу движения. Водитель автобуса, вероятно пытаясь предотвратить столкновение, не справился с управлением и врезался в стену. Официальной оценки этой версии от следствия пока не последовало.

Пока в качестве основной версии смертельного ДТП с массовыми жертвами на Новогайвенской улице рассматривается техническая неисправность.

По актуальным на момент публикации заметки данным, в результате столкновения маршрутного автобуса со стеной магазина в Перми погибла женщина, ещё 32 человека получили ранения и травмы, среди них 10 детей.