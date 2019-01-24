Виктор Янукович признан на Украине виновным в госизмене

Суд в Киеве вынес приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу. Он признан виновным по делу о госизмене.

Оболонский районный суд также обвинил бывшего украинского лидера в пособничестве и изменении границы страны и ведении войны. В приговоре сказано, что вина политика доказана. Наказание объявят позже.

Сторона обвинения настаивала, чтобы Януковича приговорили к 15 годам заключения. Приговор вынесли заочно, так как экс-президент с 2014 года находится в России и на судебные заседания не являлся, уточняет Meduza. Его обвиняли, в частности, в том, что он попросил Москву ввести войска на Украину, что привело к присоединению Крыма к РФ.

Рассмотрение дела длится с июня 2017 года. Сам обвиняемый называл дело сфабрикованным и политически мотивированным.