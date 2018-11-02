Виктор Вексельберг не попал в совет директоров «Роснано»
Владелец «Реновы» Виктор Вексельберг не вошел в список руководителей «Роснано», который подготовило правительство. С апреля предприниматель находится под санкциями США.
Представитель «Реновы» отказался комментировать выход Вексельберга из совета директоров компании. Вместе с тем в новый состав директоров попал другой представитель «Реновы» - директор группы по стратегическому планированию Олег Фомичев.
Кроме Вексельберга, совет директоров покинет глава Минпромторга Денис Мантуров, пишет РБК.
Виктор Вексельберг и «Ренова» попали в санкционный список США в апреле. Гражданам Штатов запрещено вести бизнес с компанией. В середине октября бизнесмен заявил, что считает санкции незаконными и будет судиться из-за включения в «черный список».
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