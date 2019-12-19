Вход в московские музеи станет бесплатным

Вход в более чем 80 московских музеев станет бесплатным для посетителей в новогодние праздники.

Так, музей-заповедник «Коломенское» откроет для свободного посещения тематическую выставку «Елка сто лет назад. Старинные елочные украшения» и расскажет о традициях украшения елки в конце XIX – начале XX века. На выставке будут представлены старинные игрушки и подарки.

Экспозиция «Драгоценен моему сердцу. Императорские подарки из собрания Павловского дворца» в музее-заповеднике «Царицыно» представит подарки поколений династии Романовых в период с 80-х годов XVIII века до 1917 года.

Выставка ТЕАТР.RUS в Новом Манеже, посвященная истории театрального искусства, будет бесплатно работать до 8 января. Также всех желающих приглашают на выставку «Ткани Москвы».

В музее Тропинина покажут произведения Федора Рокотова, Сильвестра Щедрина, Ивана Айвазовского и других живописцев XVIII–XIX веков. Обновленные экспозиции будут работать в Музее-квартире Ивана Сытина, Доме русского зарубежья, Государственном музее Владимира Высоцкого, музее-панораме «Бородинская битва».

Все музеи Москвы будут работать по обычному графику с 2 по 5 января и 8 января. В остальные дни большинство из них будет закрыто, сообщают «Известия».

Как сообщалось ранее, виртуальный 3D-кот Васька будет проводить экскурсии по Музею космонавтики в Москве.

В музее появился виртуальный гид экспозиции в мобильном приложении «Васька и звездочка». Электронный экскурсовод создан для детей и школьников. Он поможет узнать больше о космосе и самых интересных экспонатах музея. 3D-кот знает, из чего состоят метеориты, владеет космическими терминами не только на русском, но и английском языках.

Приложение доступно для смартфонов на платформе Android в Google Play. Программа работает только на территории музея, сообщают «Известия».

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