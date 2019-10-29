Во Вьетнаме продолжаются мероприятия на высшем уровне с участием представителей ГК «Основа» и Физтехпарка

28 октября в Ханое состоялось 12-е заседание Российско-вьетнамской подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности. С российской стороны заседание возглавил заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Алексей Груздев. В числе представителей российского бизнеса на мероприятии присутствовали начальник департамента корпоративного финансирования и цифровых проектов ГК «Основа» Алексей Квициния и менеджер проектов Физтехпарка Юрий Герасимов.

Сотрудничество Вьетнама и России в сфере экономики, торговли и инвестиций с каждым годом растет. В 2016 году вступило в силу Соглашение о зоне свободной торговли между Вьетнамом и ЕАЭС. После этого двусторонний обмен товарами увеличивается каждый год примерно на 30% (источник - https://interaffairs.ru/news/show/23866).

Среди наиболее перспективных направлений сотрудничества между Россией и Вьетнамом - сфера информационных технологий. Алексей Квициния выступил на мероприятии с презентацией блокчейн-проектов, которые развивают ГК «Основа» и Физтехпарк, а также представил вниманию вьетнамских партнеров варианты цифровой экономики. Потенциал взаимодействия в этой сфере очень высок, и основная задача сейчас – адаптировать имеющиеся технологии к потребностям вьетнамского рынка.

По итогам выступлений в рамках текущего заседания Российско-вьетнамской подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности был составлен протокол. Сейчас важно увидеть заинтересованность со стороны вьетнамских партнеров и далее развивать предметное сотрудничество, подчеркнул замминистра Алексей Груздев после окончания мероприятия.