Ветеран ВОВ из Екатеринбурга стала блогершей

97-летняя пенсионерка из Екатеринбурга, ветеран Великой Отечественной войны Алефтина Груздкова завела страницу в Instagram.

В своем аккаунте @babushka1922 женщина рассказывает о военных годах. Также старушка читает стихи и публикует видео.

Вести блог ветерану помогает ее внук Константин, который фотографирует бабушку и снимает на видео, как она читает стихи, которые выучила в 30-х годах прошлого века.

Идея завести страницу в Instagram также принадлежит внуку. Так он решил отвлечь ее от грустных мыслей, после того, как мошенники украли у женщины около полумиллиона рублей, притворившись сотрудниками газовой службы.

Известно, что в годы войны Алефтина Николаевна служила в Москве, куда ее с двумя тысячами девушек направили вместо мужчин на ПВО, сообщает «Комсомольская правда».

На ее страницу в Instagram уже подписались более 500 человек.

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